L’Assemblea degli Azionisti approva la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione del Club in seguito all'ingresso di LionRock Capitalhttps://t.co/GN262BJeoP #FCIM pic.twitter.com/jynSUTKXpV — Inter (@Inter) 18 febbraio 2019

ha approvato nella giornata odierna la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione del Club in occasione dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi oggi allo Stadio "Giuseppe Meazza", conseguentemente al recente ingresso di LionRock Capital in qualità di secondo maggiore azionista del Club, con una quota del 31,05%.di LionRock Capital sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione con effetto immediato. La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata debitamente condotta successivamente all'Assemblea degli Azionisti.g, presidente di FC Internazionale Milano, ha affermato: "Sin dall'inizio di questo affascinante viaggio, le nostre intenzioni sono sempre state chiare: rendere l'Inter uno dei club più prestigiosi e vincenti del mondo. Dopo due anni e mezzo, abbiamo fatto importanti passi avanti, ottenendo risultati significativi in campo e fuori dal campo. L'interesse di un fondo di investimento così importante come LionRock Capital è la prova che insieme stiamo portando questo progetto nella giusta direzione. Oggi siamo lieti di accogliere ufficialmente LionRock Capital nella famiglia nerazzurra. Insieme, vinceremo e divertiremo, saremo di ispirazione e uniremo le persone attraverso il calcio, facendo vivere ai milioni di tifosi nerazzurri sparsi nel mondo la migliore esperienza possibile".Daniel Tseung, Fondatore e Amministratore Delegato di LionRock Capital, ha commentato: "È un onore essere stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione di FC Internazionale Milano assieme a Tom Pitts. Alla LionRock Capital siamo molto ottimisti circa le prospettive di sviluppo commerciale delle attività sportive e, in particolare, riteniamo che FC Internazionale Milano abbia un grande potenziale di sviluppo futuro. Sosterremo al massimo il Club affinché possa raggiungere l'obiettivo di diventare una delle società di calcio migliori del mondo".