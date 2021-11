L'Inter preme sull'acceleratore per arrivare il prima possibile a Giacomo Raspadori. Per convincere il Sassuolo a privarsi dell'attaccante classe 2000 sarà offerto un conguaglio economico e una contropartita tecnica: come riporta la Gazzetta dello Sport il nome giusto potrebbe essere quello di Lorenzo Pirola, difensore in prestito al Monza.