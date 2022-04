La Gazzetta dello Sport evidenzia la stima di Steven Zhang per il suo allenatore, Simone Inzaghi.



“Il feeling col mondo Inter cresce di giorno in giorno. Quello con Inzaghi pure. I due condividono lo stesso modo di vedere il calcio. Il presidente ama un gioco propositivo e spettacolare. L’andare a sfidare a viso aperto Real e Liverpool non ha prezzo per Steven. E ieri si è aggiunto pure l’orgoglio di una vittoria ottenuta con altre armi non meno importanti come cuore e orgoglio. Il presidente ha apprezzato tantissimo la voglia di lottare, di non lasciarsi scucire lo scudetto in una notte in cui davvero contava solo il risultato. Vedere l’Inter imporsi sputando sangue è stato un completamento di qualcosa costruito da Suning negli anni. A questo si aggiunge la stima per la persona Inzaghi, mai fuori dalle righe e classico uomo azienda”.