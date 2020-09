Steven Zhang ad Appiano Gentile. Il presidente dell’Inter è tornato sabato al Suning Training Center dopo svariati mesi. E’ arrivato nel pomeriggio - come riferito da La Gazzetta dello Sport - quando la squadra stava iniziando l’allenamento. Zhang ha assistito alla seduta in compagnia dell’ad Marotta, del ds Ausilio e del vicepresidente Zanetti. Poi, una volta finito il lavoro, ha salutato Antonio Conte e i giocatori, prima di risalire in macchina e lasciare Appiano.





Un segnale di compattezza, quello dato dalla società, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. L’Inter martedì giocherà la prima amichevole, con il Lugano. L’esordio in campionato è invece fissato per il 26 settembre, contro la Fiorentina.