Inter, visite mediche per Zielinski

Pasquale Guarro

40 minuti fa

L'Inter accoglie Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, arrivato ieri all'aeroporto di Linate, questa mattina si sottopone alle visite mediche a Milano.



LE CIFRE - Classe 1994 ex Empoli e Udinese, Zielinski arriva a parametro zero dal Napoli, da cui si è svincolato lo scorso 30 giugno. Il nazionale polacco ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2028 con l'Inter, che gli garantisce un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno.







IL RUOLO - Zielinski completa il reparto che è il punto di forza della squadra allenata da Simone Inzaghi: il centrocampo. Dove nella scorsa stagione Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (oltre a Frattesi e Asllani) si sono rivelati molto importanti per la conquista del ventesimo Scudetto. A fine stagione hanno lasciato i nerazzurri Stefano Sensi e l'olandese Davy Klaassen: entrambi si sono svincolati a parametro zero una volta scaduti i rispettivi contratti lo scorso 30 giugno.