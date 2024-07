Intermania, messaggi da Euro 2024: i meriti di Inzaghi e i problemi sul mercato

Getty Images

. La rosa nerazzurra è composta da calciatori che praticamente si possono considerare tutti dei nazionali. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai portieri di riserva (Josep, arrivato al posto di Audero, e Di Gennaro) oltre a(in odore di convocazione nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 dopo aver fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili della Germania) e, che due anni fa ha dato l'addio all'Armenia per motivi d'età: il prossimo 21 gennaio spegnerà 36 candeline. Poi c'è il brasiliano, non convocato per la Copa America, ma già nel giro della Seleçao con cui l'anno scorso ha giocato due partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

- Negli Stati Uniti gli attaccanti argentiniMartinez (attuale capocannoniere del torneo con 4 gol) e Valentinsono arrivati in finale, battendo due volte (nella fase a gironi e in semifinale) il Canada. Dove purtroppo Tajonsi è procurato un grave infortunio alla tibia, che lo terrà fuori per quasi 6 mesi.- La decisione della dirigenza è quella di sostituire il canadese con un "braccetto" di sinistra in difesa. Una scelta che, a prescindere da chi arriverà (il colombianodal Verona?), desta qualche perplessità. Infatti Buchanan era arrivato nello scorso mercato invernale per sopperire all'infortunio di. Entrambi sono degli esterni offensivi, più ali che terzini. Così facendoQuest'ultimo va per i 35 anni ed è ancora una garanzia, ma più come "braccetto" in difesa che da esterno di centrocampo. In questo ruolo secondo Inzaghi potrebbe giocare

particolarmente, anzi. Forse il "migliore" per rendimento è stato de Vrij, che però ha sulla coscienza la macchia di aver fatto girare in area Watkins, autore del gol decisivo al novantesimo nella semifinale persa dall'Olanda con l'Inghilterra. Quindie cercano nuovi giocatori anche sulle fasce. La Serie A inizierà dopo Ferragosto, ma la caccia al prossimo Scudetto è già partita.

, il quale potrebbe anche adattarsi nel ruolo di seconda punta. Il problema è che costa più del doppio rispetto a Cabal... In una situazione ideale, dopo gli arrivi di Martinez, Zielinski e Taremi, sarebbe meglio prendere sia un difensore, sia un esterno e un altro attaccante (l'islandesedel Genoa). Ma, anzi deve continuare a sistemare i conti del club, così, vedremo se il campo darà ancora ragione a loro.