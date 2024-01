Intermania: Inzaghi gestisce Frattesi e Barella (diffidato) verso la Juventus

Cristian Giudici

3-0. L'Inter supera di slancio l'ostacolo Lazio e si qualifica alla finale della Supercoppa italiana in calendario lunedì sempre a Riyad in Arabia Saudita contro il Napoli, che ha battuto la Fiorentina con lo stesso punteggio. Così, come da tradizione, la nuova formula delle final fuor mette di fronte i campioni d'Italia e i vincitori della Coppa Italia.



DA PAZZA A BELLA - L'inizio del 2024 nerazzurro racconta l'evoluzione della squadra. La "pazza Inter" rivista a San Siro contro il Verona è stata soltanto un'apparizione, poi con Monza e Lazio è tornata "bellissima" come al solito. I numeri non mentono: in 2 partite 43 tiri e 8 gol. Otto è anche il numero di reti segnate dai nerazzurri dopo almeno 10 passaggi di fila, un record in questa stagione nei 5 maggiori campionati europei. Ieri un'azione da manuale del calcio con 18 passaggi in 55 secondi ha portato alla traversa colpita da Barella.



NE' LEPRI, NE' LADRI - Premiato come migliore in campo, il centrocampista sardo (27 anni il prossimo 7 febbraio) è diffidato e nel secondo tempo è stato sostituito da Frattesi, al quarto gol con la maglia dell'Inter: il suo bottino stagionale sale a quota 7 contando le 3 reti segnate in Nazionale. Sarà interessante capire le scelte in mezzo al campo di quel "demone" di Simone Inzaghi in vista delle prossime gare con Napoli, Fiorentina (dove sarà squalificato Calhanoglu) e Juventus. Vincendo a Lecce e in casa con l'Empoli, i bianconeri avranno la certezza di presentarsi allo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro al primo posto in classifica. Da "lepri" per dirla alla Marotta o, se preferite la definizione di Allegri, da "ladri".