Ryan Gravenberch piace a tutti. La Juve ha offerto 25 milioni, con l'Ajax che però fissa il prezzo a quota 35. Nel frattempo è stato il Bayern a strappare il sì del giocatore, pareggiando soltanto per ora la proposta dei bianconeri. In tutto questo anche il Real Madrid si è iscritto alla cross. Con la Juve che per vincere la spietata concorrenza dovrà studiare il rilancio.