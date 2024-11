Inzaghi: "Acerbi ha sentito qualcosa, in Champions servono 7-8 punti. Correa..."

. Ai nerazzurri basta un tempo per archiviare la pratica Verona con une con le reti di De Vrij, Bisseck e la doppietta di Marcus Thuram. Al termine della sfida, il tecnico nerazzurroha parlato ai microfoni di DAZN:"Correa lo conosco bene, si sta allenando bene dal 13 luglio. Per lui la concorrenza è grande, già prima della trasferta a Roma avevo pensato di farlo giocare, poi avevamo cambiato idea. Arnautovic e Thuram erano stati i primi a rientrare, Lautaro l'avrei portato in panchina e ci avrebbe dato una mano nel finale, sono contento per Correa e per quella dei ragazzi, abbiamo fatto una grande gara”.È una soluzione, avevo bisogno nel secondo tempo di far rifiatare qualcuno, Barella e Bastoni avevano giocato in Nazionale, che ti porta via tante energie. Avevo Carlos Augusto che rientrava da un mese, abbiamo vinto una partita importantissima”.“L'unico motivo di preoccupazione è Acerbi ma ha detto che ha sentito qualcosina, per precauzione ha chiesto il cambio, non sentiva il flessore come l'altro, speriamo di averlo al più presto ma De Vrij è entrato bene”."Ha già fatto grandissime cose l'anno scorso, doveva fare qualcosa in più in fase di realizzazione, è stato bravissimo oggi, aveva speso tante energie contro l'Italia, si è presentato negli ultimi due giorni con grandissima voglia e attenzione, si sta togliendo soddisfazioni come i suoi compagni”."Mancano ancora 7-8 punti, al di là di quello vogliamo proseguire così, abbiamo fatto 10 punti in 4 partite con un calendario non semplice, affrontiamo due tedesche forti, dobbiamo farci trovare pronti, il Lipsia è secondo in Germania, gioca un ottimo calcio, cercheremo di fare una grande partita davanti ai nostri tifosi”."Sono contento per lui, ha lavorato tanto e si sta giocando le sue carte nel migliore dei modi”.