AFP via Getty Images

Italia-Albania, la MOVIOLA LIVE: check del Var sul gol di Barella

24 minuti fa



L'Italia affronta l'Albania nel match d'esordio a Euro 2024. Nella moviola a cura di Calciomercato.com, tutti gli episodi dubbi e le principali decisioni arbitrali della sfida.



ITALIA-ALBANIA, sabato 15 giugno ore 21



Arbitro: Felix Zwayer GER



Assistenti: Stefan Lupp GER, Marco Achmuller GER

Quarto uomo: Daniel Siebert GER

VAR: Bastian Dankert GER



21' - Scivolata in ritardo di Pellegrini, primo giallo per l'Italia.



17' - Check del Var sul gol di Barella. L'azione che porta al tiro decisivo del centrocampista dell'Inter scaturisce da un pallone giocato da Dimarco, la cui posizione viene valutata dal Var. Dimarco non è in fuorigioco ed è scongiurato anche un suo possibile fallo su Asani: convalidato il gol del 2-1 dell'Italia.