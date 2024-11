Italia, Buongiorno: "Siamo un grande gruppo. Lukaku? Sempre difficile marcarlo"

AFP via Getty Images

L'batte ila Bruxelles e strappa il pass per i quarti di finale dicon una giornata d'anticipo, nell'ultimo turno con la Francia si deciderà solo se gli Azzurri passeranno come primi o secondi del gruppo.La squadra di Luciano Spalletti passa per il gol di Sandro Tonali e resiste grazie all'ottimo lavoro della difesa.annulla il suo compagno di squadra al Napolie al termine della partita il centrale azzurro commenta alla Rai: "Siamo contenti ovviamente di non aver subito gol, ma è dipeso tutto dalla squadra. Dall'unione che abbiamo avuto e dalla fase difensiva. Siamo stati uniti e abbiamo saputo soffrire".

- "Vuol dire che siamo un grande gruppo, che ha spirito, che sa stare unito e sa soffrire senza mollare un centimetro. Dobbiamo continuare così, migliorare quello che dobbiamo migliorare ma dobbiamo continuare con questo spirito".- "Marcare Romelu è sempre difficile, ma anche tutti gli altri attaccanti del Belgio. E' stato bello, ma ci siamo aiutati tutti difensori, centrocampisti e anche gli attaccanti hanno dato una mano e questo ci ha permesso di non subire gol stasera".