Giorgio Chiellini, difensore dell'Italia, parla a Rai Sport dopo la sconfitta con la Spagna nella semifinale di Nations League: "Mi dispiace aver perso proprio a Milano, ma c'è grande orgoglio per la striscia fatta, questa squadra ha ancora grandi margini di miglioramento. Sapevamo che era una partita difficile, avevamo predicato pazienza e lucidità e dobbiamo accettare delle fasi della partita in cui una squadra ti mette in difficoltà. Oggi ci è un po' mancato questo e l'abbiamo pagato. La Spagna è forte e non è una novità. Peccato, potevamo portare avanti la striscia ma è un passaggio importante per la crescita di questo gruppo. Il rimpianto è gestire alcune fasi della partita in cui gioca meglio la Spagna per poi giocarcela fino alla fine. Sono tanti i passaggi che oggi ci devono servire da insegnamento. Quello che abbiamo fatto a luglio, soffrire insieme, è mancato oggi. Poi abbiamo rischiato di rimetterla in piedi in 10 contro 11, una partita compromessa. Bisogna aver pazienza, calma. Oggi siamo stati troppo precipitosi, vogliosi di dominare la Spagna e invece bisognava accettare di trovare una squadra forte come la Spagna. L'espulsione di Bonucci? Ragazzi basta, non lo so. Non parliamo dell'arbitro e pensiamo a cosa potevamo fare meglio noi. Ora ci riposiamo e cerchiamo di fare una bella partita a Torino. Il passaggio fondamentale ora è pensare a novembre e a battere la Svizzera per conquistare i Mondiali".