Italia, LIVE verso la Svizzera: Spalletti ha scelto il sostituto di Dimarco, dubbio Bastoni, pronti in 70000 a Berlino

L’atmosfera che si comincia a respirare a Berlino è quella delle grandi occasioni, con 70000 spettatori attesi all’Olympiastadion per assistere al match fra Svizzera e Italia, valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. Saranno circa 6000 i tifosi azzurri presenti sugli spalti dell’impianto della capitale tedesca, numeri che andranno a pareggiare la quota elvetica, altrettanto presente in massa per sostenere la formazione di Yakin.Il commissario tecnico Luciano Spalletti, dopo il pareggio in extremis contro la Croazia, che ha garantito il pass per gli ottavi, ha deciso di sfoderare nuovamente la difesa a 4. Occhi puntati su Alessandro, le cui condizioni sono da valutare in questi ultimi minuti per capire se, come da previsione, farà parte della formazione titolare degli Azzurri. In caso contrario, Alessandrosta scaldando i giri del motore ed è pronto a guidare il pacchetto difensivo dell’Italia.non recupera eè il favorito per prenderne il posto. Cambi anche in mediana con l’ex allenatore del Napoli che lascia fuori: al suo posto, conai lati di Scamacca in attacco. In casa Svizzera, invece, non ci sarà l'ex Udinese Widmer per squalifica.

In caso di passaggio del turno,, in programma domenica 30 giugno alle ore 18.Il quarto di finale in cui sarebbe eventualmente impegnata l'Italia, invece, è programmato per il 6 luglio, sempre alle ore 18 e si giocherà alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf.

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. CT: SpallettiSommer; Schar, Akanji, Ricardo Rodriguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. CT Yakin