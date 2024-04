Pinamonti chiama Spalletti: i numeri col Sassuolo non mentono, nessun italiano meglio di lui

"Nazionale? Pensarci ci si pensa, ma è normale.. Poi le scelte non le faccio io". Pungenti, ma colme di realismo le parole rilasciate da Andreaai microfoni di Sky dopo il 3-3 del Sassuolo nel match contro il Milan. Un match che permette non solo all'ex Inter di raggiungere la doppia cifra in campionato, ma anche di lanciare unCome dice Pinamonti, i numeri non mentono. Sono(di cui uno solo su rigore) del centravanti del Sassuolo, che così diventa, alla pari con Riccardo Orsolini, che però si è presentato per 2 volte sul dischetto. Più di Berardi (9), più di Scamacca (8), più di Politano (8), Chiesa (8) Immobile (6) e Retegui (6).

Eppure Pinamonti tra i convocati del nuovo ct azzurro non ci è mai rientrato, tanto che, quando sulla panchina c'era ancora Roberto ManciniUn'apparizione lampo nell'amichevole vinta 3-1 contro l'Albania, in cui Pinamonti era riuscito a scendere in campo soltanto al 91', subentrando a Leonardo Bonucci. Insomma, in Nazionale non c'è stato mai.Guardando indietro, tuttavia, il rapporto di Pinamonti con la Nazionale,. E questo perché, a partire dall'Under 15 e fino all'Under 21, il centravanti del Sassuolo è sempre stato un punto fisso delle varie selezioni di cui ha fatto parte. Sono infatti. Quel che è mancato, è però quell'ultimo step, il salto definitivo per riuscire ad affermarsi anche in Nazionale maggiore, magari passando da una continuità ritrovata con il club. Ora, dopo una stagione soddisfacente a livello realizzativo, Pinamonti manda segnali a Spalletti, con il quale aveva già avuto la possibilità di incrociarsi ad Appiano Gentile: "Con Spalletti mi sono allenato un anno ai tempi dell'Inter, quando ero aggregato alla prima squadra. Mi sono trovato molto bene con lui", ha raccontato a Dazn. Quel che è certo, è che in sede di stesura dell'elenco dei convocati per i prossimi imminenti Europei,