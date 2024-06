Italia, Retegui: "Contento per Zaccagni. Se mi manca il gol..."

Getty Images for FIGC

, attaccante della Nazionale, parla ai microfoni della Rai dopo l'1-1 con la Croazia: "Grandissima soddisfazione, siamo molto contenti perché abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità dimostrando personalità. Siamo molto contenti di aver pareggiato e di esserci qualificati. Quanto mi manca il gol? Sono contento che stasera abbia segnato Zaccagni. Un attaccante vuole sempre fare gol, perché ti dà fiducia, però siamo una squadra. L'importante oggi era pareggiare e passare il turno. Andiamo passo dopo passo".

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (70' Ivanusec), Brozovic, Modric (80' Majer); Sucic (70' Perisic), Mario Pasalic (46' Budimir); Kramaric (89' Juranovic). CT: DalicITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian (81' Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho (81' Fagioli), Pellegrini (46' Frattesi), Dimarco (56' Chiesa); Raspadori (75' Scamacca), Retegui. CT: SpallettiReti: 55' Modric (C), 99' Zaccagni (I)Ammoniti: Sucic (C), Modric (C), Ivanusec (C), Pongracic (C), Stanisic (C), Brozovic (C), Calafiori (I), Fagioli (I)