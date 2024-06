Italia, Spalletti: "Calafiori un top, a Mourinho non rispondo"

Getty Images

, intervistato dalla Rai nella giornata che porta a, non entra nel merito delle parole di, che ha detto di non vedere, nell'Italia attuale, talenti tali da considerarla fra le favorite per l'Europeo: ". Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive. Dobbiamo avere quell'autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute"."Poi c'è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top", aggiunge Spalletti.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti.A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Pellegrini, Raspadori, Cristante, Mancini, Retegui, ZaccagniBOSNIA (3-5-2): Piric; Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic, Tahirovic, Saric, Mujakic; Gigovic, Demirovic. Ct: BarbarezA disposizione: Hadzikic, Hadzikadunic, Huseinbasic, Tabakovic, Burnic, Sosic, Muharemovic