Italia Under 17, Natali vince e cambia squadra: dirà addio al Barcellona

un' ora fa



Dal trionfo europeo al diventare protagonista del mercato. Sono ore concitate per Andrea Natali, difensore della Nazionale Under 17, fresca campione d'Europa, che cambierà a breve squadra. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti è in dirittura d'arrivo il suo passaggio dal Barcellona, club che ne detiene il cartellino, al Bayer Leverkusen. Andrea è figlio di Cesare Natali, anche lui difensore che ha giocato - tra le altre - con Atalanta e Udinese.