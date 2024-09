Italia Under 17 sconfitta 2-0 contro la Spagna che vince il Torneo di Trieste

Getty Images

di Massimiliano Favo e campione d'Europa in caricaGli Azzurrini, dopo il pari-beffa ottenuto contro la Svizzera erano costretti a vincere per superare nella mini classifica proprio gli spagnoli che guidavano a punteggio. La gara si è però messa presto in salita per i nostri giovani ragazzi con il portiere della Juventus, Sebastiano Nava che, in una partita giocata da protagonista con numerosissimi interventi decisivi, estremizzando la costruzione dal basso al 22', sbaglia il rinvio consegnando ad Oyono la palla dell'1-0 conclusa comunque con un bellissimo sinistro a giro all'angolino. Nel finale di primo tempo il raddoppio firmato da Bonel, il più bravo a battere a rete una pericolosissima palla vagante rimasta in area piccola azzurra. A nulla sono serviti i tentativi di Busiello e Samuele Inacio per provare a ribaltare la situazione e al triplice fischio è arrivata la consegna del trofeo Città di Trieste alla formazione spagnola.

Italia Under 17-Spagna Under 17 0-2Marcatori: 22' Oyono, 41' BonelItalia: Nava, Insignito, Marello, Prisco, Idrissa, Bovio, Tiozzo (41′ Papaccioli), Steffanoni, Campaniello, Inacio, Damiano (41′ Lontani). A disp.: Farronato, Cretì, Acatullo, Lissi, Isoa, Carlaccini, Busiello, Moressa. All. FavoSpagna: Rodriguez, Texidior (65′ Garcia), Perez (56′ Durà), Seidu (65′ Barreiros), Bonel (56′ Rodriguez P.), Fernandez, Oyono (65′ Montero), Campos, Vinicio (65′ Quintero), Guillen, Lezcano. A disp.: Navarro, Anadon, Guirao, Munoz, Fernandez D. All. Perez

Arbitro: Djurdjevic Aleksandar