Italia Under 19: quando, contro chi e dove si gioca la semifinale degli Europei

di Bernardo Corradi ha conquistato con una gara d'anticipo la certezza di partecipare allein Irlanda del Nord: gli Azzurrini sono anche sicuri di passare comee dunque sanno già quando e dove giocheranno, ma ancora non contro chi. Vediamo nel dettaglio.al National Football Stadium di Windsor Park (Belfast), che ospiterà anche la finale del 28 luglio. I penultimi atti del torneo si giocheranno uno alle 15 e uno alle 20, l'ordine verrà stabilito al termine della fase a gironi.

L'Italia giocheràAttualmente la Francia è prima con 6 punti in due partite, segue la Spagna con 4 e poi la Turchia con 1. Ultima la Danimarca con 0. La partita tra Francia e Spagna decreterà verosimilmente l'avversaria dell'Italia, a meno che la Spagna non perda rovinosamente e venga superata dalla Turchia grazie alla differenza reti che per ora, comunque, sorride agli iberici.