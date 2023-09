Intervistato da Mundo Deportivo, Joao Felix ha parlato della sua nuova avventura al Barcellona: "Ho rinunciato a una parte importante del mio stipendio ma avevo bisogno di cambiare, di andare in un posto dove poter praticare il mio calcio. Xavi mi chiede lavoro tattico ma ora mi diverto. E stai male, devi cambiare. L'ho fatto prima con il Chelsea e l'ho fatto adesso con il Barcellona perché non stavo bene, non mi adattavo alle idee della società e dell'allenatore. Ma ho sempre provato fare del mio meglio".