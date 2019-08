Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku e aspettando novità sul fronte Edin Dzeko, è il momento di cedere per l’Inter. Radja Nainggolan e Ivan Perisic hanno già fatto le valigie, ora la società nerazzurra vuole riuscire a piazzare Joao Mario, che può essere decisivo per gli ultimi colpi in entrata. Il Monaco ha pensato al portoghese, ma nelle ultime ore si è fatto avanti il Galatasaray, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. Se l’anno scorso il giocatore rifiutò qualsiasi tentativo dei club turchi, quest’anno sta prendendo in considerazione anche questa ipotesi. Tutto dipende dalle condizioni economiche: Joao Mario vuole continuare a guadagnare circa 3 milioni netti a stagione per giocare in Turchia.





OFFERTA TURCA - La possibilità di giocare la Champions League lo sta convincendo sulla destinazione Galatasaray. Secondo Tuttosport, il club ha pronta un’offerta di prestito con diritto di riscatto. L’Inter continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il suo cartellino e preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto, ma anche l’ipotesi di cederlo con diritto e stipendio interamente pagato dal Galatasaray potrebbe essere una soluzione gradita ai nerazzurri. Joao Mario sa di essere totalmente fuori dal progetto di Antonio Conte e non è neanche stato convocato per l’ultimo match di Valencia. Il Galatasaray fa sul serio, al momento è in vantaggio sul Monaco.