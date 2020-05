C'è Miralemsul mercato, pezzo forte di casa Juve per diversi scambi di primo livello. C'è Samiche sembra ormai giunto alla fine della sua avventura. E poi chissà, pure Adrienpotrebbe davvero decidere di considerare chiusa l'esperienza bianconera dopo appena una stagione, tra più bassi che alti.- Davanti alla difesa serve un metronomo che sappia tenere alta la pressione e catalizzare tutti i palloni in fase di ripartenza.. E per quanto sia rimasto una pedina chiave anche nell'era Lampard, ecco che il regista della Nazionale si trova da tempo tra i sacrificabili dei Blues. Con la Juve che da tempo fiuta l'occasione, avendo peraltro già mantenuto contatti la scorsa estate quando ancora risuonavano forte le sirene estere per. Perché nella rosa dei Blues ci sono altri giocatori corteggiati da tempo dalla Juve:su tutti. Così come non mancano le opzioni bianconere che potrebbero convincere il Chelsea a impostare degli scambi che sappiano fare comodo a tutti,è un altro discorso aperto. D