Clamoroso e inatteso sfogo da parte dell’allenatore del Verona, Ivan Juric, dopo il pareggio per 1-1 a Napoli. Intervenuto a Sky Sport, Juric ha discusso con il giornalista Massimo Ugolini che gli ha chiesto delle motivazioni della sua squadra che oggi ha fermato il Napoli: “Stai dicendo una cagata, non lo accetto. Devi portare rispetto perché questa squadra non ha mai mancato di fare la prestazione. Vuol dire che non guardate le partite, serve rispetto”. Fabio Caressa in studio difende Ugolini e prova a mediare. Ma Juric non ci sta: “Con lei non parlo, dovete chiedere scusa. Questa è subito una grande cagata, tu devi portare rispetto. Mi sembra una mancanza di rispetto. La squadra ha sempre dato il massimo, questo comportamento in Italia è inaccettabile”. E lascia l'intervista...



IL COMUNICATO DEL VERONA - ​Su Twitter, il Verona ha poi rimarcato il messaggio: "Il Presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona".