Juric: "Secondo gol irregolare, ennesimo episodio a nostro sfavore. Futuro? Grande prestazione, guardo avanti"

Ivan Juric, allenatore della, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona: "Il secondo gol, di cosa parliamo?, Ndicka rimane a terra qualche minuto. Non è un contatto leggero.La Roma ha fatto una grande partita, ma quando fai certi errore li paghi. Abbiamo fatto una bellissima prestazione, c'è stata un'idea di calcio, con intensità, con spunti molto validi. Ci sono stati errori, il calcio è così e li abbiamo pagati. Ma ho visto una squadra che ci crede".

"Stiamo commettendo degli errori troppo grossi, soprattutto se regali palla agli avversari. Spero passi presto questo momento"."La differenza con Firenze è abissale. Quella serata è stata un disastro, oggi abbiamo giocato bene ma stiamo commettendo dei grossi errori. Sul primo gol regaliamo palla, il secondo è irregolare, stiamo pagando queste cose qua. A volte il calcio è così, dobbiamo mantenere la lucidità e alzare il livello di concentrazione anche se sono errori troppo grossi per dipendere dalla concentrazione".

"Futuro? Non mi devi fare questa domanda, per me la squadra ha fatto bene, abbiamo fatto meglio rispetto al Torino. Oggi abbiamo commesso errori e ci sono errori degli arbitri che abbiamo pagato.Analizzando con lucidità dico che la Roma ha fatto bene, concedendo pochissimo, purtroppo gli errori si pagano caro, sia dell'arbitro che dei giocatori".