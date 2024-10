Juric spiega l'esclusione di Pellegrini dai titolari di Roma-Torino

AFP via Getty Images

Ivan Juric ha deciso di fare delle scelte forti per la gara contro il Torino, quella che avrebbe potuto decidere il suo futuro sulla panchina della Roma. Ha vinto 1-0, e ha avuto ragione lui; un gol di Paulo Dybala al 20' ha fatto tornare i tifosi a sorridere dopo un periodo complicato fatto anche di contestazioni e striscioni contro squadra e società appesi fuori Trigoria.- Per il secondo si pensava si potesse trattare di un problema fisico, visto il dolore che aveva al piede e che l'ha costretto a giocare con gli antidolorifici nella trasferta di Firenze. A spiegare l'esclusione di Pellegrini però è stato lo stesso allenatore giallorosso, che nel post partita ai microfoni di Dazn ha detto: ", poi è entrato da capitano e ha fatto molto bene". Una panchina, quindi, scelta direttamente da Juric, e non legata a problemi fisici.

- Al posto di Pellegrini, sulla trequarti, il tecnico ha lanciato dal primo minuto. L'argentino ha giocato in un ruolo atipico facendo molto bene, Juric ha scelto lui per sostituire Dovbyk alle prese con l'influenza e indisponibile per la gara col Torino: "Ha un virus - ha spiegato Juric nel post partita - spero di recuperarlo per la prossima gara". I giallorossi giocheranno domenica 3 novembre alle 18 contro il Verona, con l'obiettivo di conquistare un'altra vittoria per dare continuità al successo col Torino.