Il terzino brasiliano si era imposto proprio con la maglia della Juve come uno dei migliori interpreti a livello internazionale del ruolo. Poi si è perso, è iniziato un lento ma inesorabile declino che sta portando Alex Sandro a rappresentare uno dei principali problemi tecnici di questa Juve.Anche perché portaalmeno sui social già da tempo è in atto il processo ad Alex Sandro, arrivati a questo punto le sentenze sono tutte di condanne. Ma alternative in casa Juve non ce ne sono e almeno per un po' non se ne possono trovare. Il perché va proprio individuato nella decisione del club di non cederlo per ben due volte.Poi la Juve ha dovuto fare i conti con le partenze di Leonardo Bonucci e Dani Alves, la cessione di Alex Sandro è stata congelata.ma l'offerta è arrivata fuori tempo massimo (come quella per Sami Khedira) e la Juve ha di nuovo trattenuto il brasiliano che voleva andare via. Rifiutati rispettivamente 60 e 50 milioni, il rinnovo di contratto è diventato inevitabile anche per riconoscere un ruolo di senatore e avvicinare gli ingaggi che avrebbe percepito a Londra o Parigi.– E con Alex Sandro in organico, un nuovo esterno sinistro non è possibile individuarlo, non di primo livello. Una situazione che per certi versi assomiglia all'intreccio Szczesny-Donnarumma, una volta rinnovato poi Alex Sandro non ha più cercato altre squadre,E la Juve potrà voltare pagina anche in quella posizione, dove si sono alternati solo dei vice-Alex Sandro quando in realtà servirebbe qualcuno al posto del brasiliano.