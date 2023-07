La Juventus sfida l'Inter anche sul mercato dei terzini. A destra i bianconeri hanno via libera per lo svedese Holm dello Spezia (martedì Giuntoli ha incontrato Macia) dopo il passaggio di Cuadrado ai nerazzurri, che in caso di cessione di Gosens in Germania vogliono Carlos Augusto. Il mancino brasiliano interessa pure alla Juve, che prima però deve cedere almeno un altro elemento tra Alex Sandro, Cambiaso e Iling Junior oltre a Luca Pellegrini.