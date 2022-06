Sondaggio, che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. La Juventus ha messo gli occhi su Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo classe 1996 che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Un'idea, un profilo che per la sua duttilità (può giocare da mezzala o da play) piace ad Allegri, che dopo Paul Pogba, per il quale bisognerà attendere luglio per l'ufficialità, si aspetta di vedere volti nuovi a centrocampo, soprattutto in caso di addio di Arthur, Ramsey e Rabiot. L'ex giocatore del Betis Siviglia arriva da una stagione positiva sotto la gestione di Spalletti, con 7 gol e 5 assist in 38 partite stagionali, la sua situazione contrattuale lo rende appetibile per molti club.



LO SCENARIO - Al momento non sono arrivate proposte al Napoli, che però conosce bene la volontà del giocatore. Fabian considera chiusa la sua avventura in azzurro, vorrebbe tornare a casa, in Spagna, per questo motivo ha respinto al mittente tutti i tentativi di prolungamento. De Laurentiis per lasciarlo partire vuole 30 milioni di euro, senza sconti. Nessuno al momento è pronto a spingersi così in alto, Juve compresa. Che per ora ha altre priorità, ma sa bene che il mercato è ancora molto lungo.