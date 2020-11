Cambiano le designazioni arbitrali per una gara di stasera e una di domani. A renderlo noto è l'Aia: in Juventus-Cagliari, in programma alle 20.45 questa sera, come assistente non ci sarà più Mauro Vivenzi, ma Valerio Vecchi. Domani, invece, out per sopraggiunta indisponibilità Michael Fabbri: al suo posto, per Verona-Sassulo, ci sarà Daniele Chiffi.