Emil Audero difenderà una porta di Serie A: sì, perché il portiere della Juventus, che nella scorsa stagione è andato in prestito al Venezia, sta per diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Il giocatore è pronto a vestire la maglia blucerchiata, e le cifre per la Juventus non sono niente male: 1 milione per il prestito con riscatto fissato attorno ai 12 milioni. La Juve ha già inserito la clausola del controriscatto per 16 milioni.