Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto a Sky Sport dopo il ko interno con il Manchester United: "Abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, questa partita ci deve servire da insegnamento. Se vogliamo arrivare a Madrid a giugno, non dobbiamo commettere questi errori. Alla fine non siamo stati bravi e attenti a vincere una partita che meritavamo. Sconfitta indolore? Si poteva archiviare la qualificazione, ce la siamo complicata da soli. Dobbiamo migliorare, abbassiamo le ali e torniamo a lavorare. Erano due-tre partite che avevamo in canna una cosa del genere, oggi è andata così: meglio perdere oggi che a maggio".