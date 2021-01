Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con la Sampdoria: "In teoria stiamo tutti bene, sia io che la squadra. Ma ogni tre giorni siamo in campo e lo dobbiamo dimostrare. In una partita come oggi anche, difficile, perché conosciamo molto bene sia i giocatori della Samp che il loro allenatore. Per noi è una prova importante di maturità e continuità. Abbiamo fatto un bel mese di gennaio, ma se vogliamo ambire come ogni anno a vincere il campionato, questo sono le partite dove bisogna dimostrare di aver intrapreso la strada giusta e trovare la continuità che nei primi mesi ci è mancata".



LINEE STRETTE - "Ranieri lo conosciamo e lo apprezziamo tutti, dà molta solidità alla squadra e idee chiare, la squadra lo segue. Ma non sono solo il muro, perché poi hanno grandi giocatori di qualità sulle fasce e davanti. E' una partita molto insidiosa, non dobbiamo accontentarci di fare una partita sufficiente, servirà una grande partita".



QUAGLIARELLA - "Cosa gli dirò? Una parolaccia, non si può dire".