La Juve pareggia contro l'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Champions League: un 1-1 tutto sommato giusto, ma in cui manca un rigore per i bianconeri, fallo di Tagliafico su Bentancur.



Le moviole dei principali quotidiani sportivi italiani ne parlano e il Corriere dello Sport sottolinea: "Un errore che ha marchiato a fuoco la sfida della Cruijff Arena: Carlos del Cerro Grande, del collegio di Madrid, 43 anni, promosso élite Uefa lo scorso primo gennaio, non vede (e con lui il collega al VAR Alejandro Hernández) una trattenuta di Tagliafico (già ammonito) su Bentancur in piena area. Francamente poco spiegabile il perché di questa decisione. E’ francamente abbastanza netta la trattenuta sulla spalla destra di Tagliafico su Bentancur: fra l’altro, quest’ultimo non avrebbe avuto motivo di buttarsi, visto che in vantaggio rispetto all’avversario ed ha la possibilità di prendere il pallone. Proprio quest’ultimo aspetto (potenziale possesso palla) avrebbe aperto la discussione: rosso diretto per fallo in chiara occasione o secondo giallo per aver interrotto una promettente azione (poteva segnare, più promettente di così) in area? Il risultato non sarebbe cambiato, Tagliafico era già ammonito, sarebbe stato espulso comunque".