Juve, Criscito e l'aneddoto su Motta: "Al Genoa ti dava convinzione. Ma arrivò in un momento difficile"

6 minuti fa



Mimmo Criscito, ex difensore di Genoa e Juventus, oggi allenatore della formazione Under 17 del Grifone, ha raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport del suo rapporto con Thiago Motta, compagno di squadra prima e allenatore poi nella sua lunga esperienza in rossoblù.



In particolare Criscito si è soffermato soprattutto sulla seconda vita sportiva dell'italo-brasiliano, cominciata proprio al Genoa nell'autunno 2019. Un'esperienza breve e sfortunata che tuttavia lasciava già intravedere le doti di Motta: "Possedeva la grande capacità di saper trasmettere le sue idee, ti dava convinzione - ha spiegato Criscito - E' una persona molto empatica, ma già lo sapevo. Avevamo un bel rapporto. Quell'anno però secondo me, oltre ad essere arrivato in un brutto periodo per il Genoa, gli mancavano forse gli interpreti giusti per il suo calcio".