La Juventus ha raccolto tutte le curiosità e le statistiche in vista della partita di questa sera contro la Lazio tramite il proprio sito ufficiale:



81 su 150 - La Juventus ha vinto 81 dei 150 incontri di Serie A contro la Lazio (36N, 33P): quella bianconera è la squadra che più volte ha battuto i biancocelesti, almeno 16 più di ogni altra.



IL PUNTEGGIO PIU' FREQUENTE... - Il punteggio più frequente tra Lazio e Juventus in Serie A è l’1-1, finale di 17 incontri, il più recente nel gennaio 2014.



DUE GOL SU 10 - Nelle ultime 10 sfide interne di Serie A contro la Juventus, la Lazio è riuscita a segnare solo due gol, che sono valsi in totale un punto in un 1-1 del gennaio 2014.



75 all'OLIMPICO - La Lazio ha ospitato 75 volte la Juventus in Serie A, uscendo sconfitta in 33 occasioni (24V, 18N): i bianconeri sono la squadra che ha battuto più volte i biancocelesti in trasferta nel massimo campionato.



IL MOMENTO BIANCOCELESTE - Per la prima volta nella sua storia, la Lazio ha segnato almeno due gol in nove gare di Serie A di fila. Dal 2000 in avanti, solo due squadre hanno registrato una serie più lunga di questo tipo in un singolo massimo campionato: 10 per l’Inter nel 2006/07 e 10 per l’Atalanta, proprio nel 2019/20.



ANCORA IMBATTUTI - Tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2019/20, la Juventus è l’unica imbattuta in questa stagione in tutte le competizioni (15V, 4N). Nelle 19 gare conclusive del 2018/19 i bianconeri avevano registrato ben sei sconfitte (9V, 4N).



I BIG MATCH DELLA SIGNORA - La Juventus ha vinto tutte le sfide di questa Serie A contro squadre attualmente nella metà alta della classifica: i bianconeri hanno collezionato 18 punti in questa graduatoria, cinque in più della seconda (l’Inter, a 13).



LA LAZIO IN CASA - La Lazio è infatti la squadra di questo campionato che è rimasta in vantaggio per più minuti in casa (349).



ATTENTI A CIRO - L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è il terzo giocatore nella storia della Serie A a realizzare almeno 17 gol nelle prime 14 gare stagionali di campionato della propria squadra, dopo Antonio Angelillo (21 nel 1958/59) e Felice Placido Borel (17 nel 1933/34) - 18 reti in 15 gare è un record raggiunto finora solo dallo stesso Angelillo e da Aldo Boffi nel 1939/40.



LA JOYA E LA LAZIO - Paulo Dybala ha realizzato sette gol in Serie A contro la Lazio, contro nessuna squadra ha fatto meglio (al pari di Milan e Udinese). La prossima sarà la 200ª presenza della Joya con la Juventus in tutte le competizioni.