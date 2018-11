La Juventus attende con ansia il prossimo weekend, quando i bianconeri tornano in campo contro la Spal in campionato. Nel frattempo, mentre i convocati sono impegnati con le rispettive Nazionali, Massimiliano Allegri è al lavoro al Training Center della Continassa. E il club sfrutta la sosta per ricordare gol e vittorie raccolti fin qui ai propri tifosi. In particolare, la Juventus non può dimenticare i primi gol con la maglia bianconera di Cristiano Ronaldo: