. La partita più importante della stagione si gioca al Wanda Metropolitano e i bianconeri di Massimiliano Allegri sono al lavoro per prepararsi al meglio in vista dell'appuntamento. Tra loro, diversi sono alle prese con problemi fisici di varia natura e vogliono fare in modo di essere presenti a tutti i costi alla grande sfida di Madrid. Tanto in casa bianconera quanto per i Colchoneros di Diego Pablo Simeone.