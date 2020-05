Rinforzare centrocampo e attacco per la prossima stagione. Sono questi i diktat di mercato della Juventus, che farà pochi ritocchi in difesa. Nelle caselle centrali c’è abbondanza di alto livello (Chiellini, Bonucci, De Ligt, Demiral), ma Paratici monitora prospetti dal grande futuro. Secondo quanto riporta La Repubblica, tra questi c’è Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona seguito anche da Inter e Lazio. Le manovre di mercato difensive saranno volte principalmente a regalare a Sarri un nuovo terzino: Alex Sandro potrebbe essere sacrificato in favore di Emerson Palmieri, esterno basso del Chelsea già allenato dal tecnico toscano.