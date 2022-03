Otto volte per 2-0, solo tre per 1-0. Delle 15 vittorie in campionato ottenute dalla Juventus, ben 11 sono arrivate di corto muso, o meglio, di muso relativamente corto. In linea di massima, una partita non è chiusa finché il vantaggio non si assesta sulle tre reti, ragion per cui si può affermare che la Vecchia Signora ha difficoltà nell’archiviare le varie pratiche, anche contro le squadre che, diversamente dallo Spezia ieri, non danno alcun tipo di problema.



A RITROSO - Juventus-Verona 2-0 è stato l’ultimo successo con più di un gol di scarto da parte della banda Allegri. Stesso risultato all’Udinese, idem contro il Cagliari, sempre allo Stadium. Altro 2-0 in trasferta a Bologna, 2-0 in casa al Genoa, 0-2 a Salerno, 0-2 a Roma con la Lazio. I tre 1-0 sono arrivati contro Torino, Fiorentina e Roma, mentre le altre quattro vittorie sono tre 3-2 su Spezia, Sampdoria ed Empoli e un 4-3 sulla Roma all’Olimpico.



VIETATO DISTRARSI - Sono undici clean sheet, undici reti inviolate, dato che certifica la ritrovata solidità spesso e volentieri senza Bonucci e Chiellini, ma l’errore è dietro l’angolo, e il Villarreal ha dimostrato che in Europa non è possibile aggrapparsi ad un esiguo vantaggio. In stagione la Juventus non ha mai vinto con più di due gol di scarto, il che è ottimo per gli spettatori neutrali che possono godersi sempre novanta minuti di partita aperta, un po’ meno per la tensione dei tifosi e dei giocatori in campo, che non possono permettersi distrazioni di nessun tipo. Altrimenti Parejo potrebbe ripetersi...