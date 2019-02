Difesa in allarme. Ma a spegnere il fuoco in casa Juve sono i messaggi dello staff medico. Tutto sommato buone notizie in arrivo infatti. Perché Giorgio Chiellini dovrebbe recuperare senza troppi problemi in vista della supersfida con l'Atletico Madrid. Anzi, il capitano bianconero potrebbe scendere in campo già contro il Frosinone nell'impegno precedente al ritorno in Champions. Ed anche Leonardo Bonucci sembra proprio possa farcela appena in tempo, magari stringendo i tempi. Qualche giorno in più servirà invece per Andrea Barzagli.