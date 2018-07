Andrea Favilli, centravanti della Juventus autore di una doppietta nella sfida vinta dai bianconeri contro il Bayern Monaco, ha parlato nel post partita ai microfoni del sito ufficiale della società.



SUI GOL - "Il primo gol è stato quasi completamente merito di Marchisio, mentre il secondo ho visto il portiere non messo benissimo, aveva lasciato il palo scoperto e ho calciato lì. Sono felicissimo perché vengo da mesi molto difficili, questa è la mia prima partita dopo il lungo infortunio dello scorso novembre. Pertanto per me vale il triplo questa doppietta".



SUL BAYERN - "Giocare contro queste squadre è un onore, anche perché chissà quando ti ricapita nella vita. E' una vetrina. Mi sto godendo ogni giorno al massimo della felicità".