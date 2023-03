Allenamento a porte aperte (su invito), sta diventando una piacevole abitudine in casa Juve. Clima sereno e ritmi blandi, gruppo diviso tra chi ha giocato dal 1' nel derby e chi poteva invece già caricare un po'. La novità principale: Fabio Miretti ormai è pronto, a Roma ci sarà. Non si sono visti invece i vari Niccolò Fagioli, Filip Kostic e Juan Cuadrado: solo palestra per loro come da programma. Non si è visto nemmeno Paul Pogba, ma questa volta non filtra alcuna preoccupazione: anche per lui era previsto un giorno in palestra, il francese dovrà essere gestito pure dopo il ritorno. E proprio durante l'allenamento un annuncio tanto atteso: ufficiale il rinnovo di Danilo fino al 2025.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice