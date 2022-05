La Juventus sta cercando di corteggiare Ivan Perisic per fargli lasciare l'Inter e lasciare Milano a parametro zero, ma l'alternativa in caso di rinnovo coi nerazzurri del croato risponde secondo la Gazzetta al nome di Filip Kostic serbo dell'Eintracht, individuato proprio da Ausilio e Baccin come sostituto ideale di Perisic nel caso in cui non accettasse la proposta contrattuale. Che intreccio!