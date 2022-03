Juventus-Inter è il big match della prossima giornata di campionato in Serie A. Il derby d'Italia regala sempre diverse chiavi di lettura interessanti, anche in questa stagione dai due volti. Quando a gennaio i nerazzurri si sono aggiudicati la Supercoppa italiana a San Siro sembrava impensabile arrivare allo scontro diretto nel girone di ritorno con questa situazione in classifica, dove i bianconeri si presentano con un solo punto in meno (ma con una partita giocata in più). Oltre ai vari duelli tecnici e fisici in campo e tattici in panchina tra Allegri e Inzaghi, non va sottovalutato un dettaglio: la sfida arriva dopo la sosta per le nazionali.



4 CASI - Nei quattro precedenti in questa stagione l'Inter ha vinto soltanto una volta alla ripresa, invece la Juve ha perso solo in un'occasione: la prima per 2-1 sul campo del Napoli; poi i bianconeri hanno sempre vinto contro Roma (1-0 in casa), Lazio (2-0 in trasferta) e Verona (2-0 in casa). L'Inter ha pareggiato con la Sampdoria (2-2 in trasferta), è stata sconfitta dalla Lazio (3-1 in trasferta), ha battuto il Napoli (3-2 in casa) e ha perso il derby col Milan (2-1 in casa). In totale la Juventus ha raccolto 9 punti, mentre l'Inter solo 4 su 12 disponibili.