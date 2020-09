Moise Kean è uno dei colpi last-minute che la Juventus potrebbe chiudere negli ultimi giorni di mercato. L'Everton è disposto a cedere il calciatore ma solo in prestito con obbligo di riscatto, formula che non convince al 100% la Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, Mino Raiola è al lavoro per mediare e far trovare un accordo ai due club.