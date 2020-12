Il mercato di gennaio è fatto di occasioni e opportunità, da sempre ma quest'anno più che mai. Eppureai bianconeri da tempo, con situazioni differenti ma che non hanno in previsione di svilupparsi nel prossimo gennaio. Questa l'idea del ds Fabio Paratici come di Andrea Pirlo per, entrambi spesso nel radar bianconero tra voci che cambiano nel corso dei mesi.- In primis,e il suo nome è tornato in orbita bianconera sui media inglesi; in realtà, la posizione netta della Juventus è di, anche perché il suo ingaggio è impegnativo e si cercherà tutt'altro. Insomma, non c'è nulla. Perinvece c'è stato molto di più nei mesi scorsi, un interessamento serio e discorsi concreti in un'estate ricca di colpi di scena: il polacco è fuori lista al Napoli come Ozil all'Arsenal, mapiuttosto che aspettare giugno per un trasferimento a parametro zero. Ecco perché la Juve su Milik è più cauta rispetto all'estate scorsa e rispetta la sua volontà di trasferirsi subito, mentre Ozil non è un'idea concreta.