Prende sempre più corpo in casa Juventus l'idea di un restyling dell'attacco, con Gonzalo Higuain che potrebbe lasciare Torino e lasciare una casella vuota da riempire con un altro grande centravanti: dal ritorno di Morata a Icardi la lista è lunga, lista della quale entra a far parte anche Robert Lewandowski, più che una semplice suggestione per i bianconeri.



ASSE TORINO-MONACO - Il polacco ha infatti manifestato chiaramente la volontà di cambiare aria, nonostante il Bayern Monaco abbia già alzato il muro attorno al proprio centravanti le possibilità di lasciare la Baviera sono alte e la Juve potrebbe essere una soluzione. Profilo ideale per sostituire il Pipita e a giocare a favore dei bianconeri due fattori, come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport: la prima sono gli ottimi rapporti tra le due proprietà e dirigenze, che negli ultimi anni hanno chiuso diversi affari (Vidal, Coman, Benatia, Douglas Costa); la seconda la possibilità di intavolare anche uno scambio che possa portare a Monaco Higuain, dando così al Bayern un ricambio adeguato per Lewandowski. Scenario suggestivo e possibile: Lewandowski, Higuain, la Juve e il Bayern, l'intreccio è servito.