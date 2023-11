Con Maxche si prenderà tutto il tempo necessario per sciogliere questi dubbi, anche se ci sono indicazioni piuttosto precise che filtrano dalla Continassa.Già in conferenza stampa Allegri ha annunciato la sua presenza almeno in panchina, per il suo tipo di problema non è una questione di tenuta o di durata ma di sopportazione del dolore, averlo a disposizione significa già molto.Perché a questo punto il ballottaggio sarebbe tra Andrea Cambiaso e Fabio Miretti, da chi vince dipenderà la posizione di Weston. A questo punto destinato ad agire sulla fascia destra con il compito di tenere a bada Federico Dimarco, mentreavrà il doppio compito di inserirsi tra le linee partendo da mezzala e soprattutto di prendere a uomo o quasi Hakan Calhanoglu se necessario. Con Cambiaso primo cambio pronto a colmare ogni eventuale buco dovesse crearsi, da destra a sinistra.non può essere altrimenti. Con Vlahovic chiamato a sbloccarsi dopo più di due mesi, partendo dal primo minuto per fare anche a sportellate contro una difesa da 100 anni tondi tondi in tre come quella composta dal trio Darmian-De Vrij-Acerbi.ha lavorato a lungo a parte in Nazionale e contro l'Ucraina è sceso in campo solo nel finale.– La probabile formazione dovrebbe quindi essere la seguente.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Cambiaso, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Kean, Milik, Yildiz.Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Pogba, Weah.Diffidati: Gatti.Squalificati: Fagioli.