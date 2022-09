Arek Milik, attaccante della Juve, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Benfica:



"Il risultato è deludente, eppure i primi minuti sono stati positivi. Non è un problema fisico, è difficile trovare una spiegazione, dobbiamo solo continuare a lavorare duramente. Intensità? Ci sono diverse partite all'interno della partita, ma non si cala dopo soli 30 minuti se il problema è la preparazione. Dobbiamo essere più cattivi in campo e assumerci le nostre responsabilità. Non c'è altro modo".



TITOLARE - "Sono contento delle mie prestazioni, ma la cosa più importante è la squadra e questa non è andata bene. Abbiamo bisogno di punti, sia in Champions sia in Serie A".