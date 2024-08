Juve, niente Genoa per Muharemovic: il giovane viaggia difensore verso Sassuolo

30 minuti fa

Sembrava potesse essere l'ennesima operazione portata a compimento lungo l'asse Genova-Torino. Ma dopo i percorsi inversi fatti da Fabio Miretti e Christos Papadopoulus, solo per restare ai più recenti, il tragitto che conduce dal capoluogo piemontese a quello ligure non verrà probabilmente seguito da Tarik Muharemović.



Il giovane difensore della nazionale bosniaca e della Juventus Next Gen, dato vicinissimo al Genoa nei giorni scorsi, pare infatti destinato ad accasarsi al Sassuolo. Gli emiliani hanno trovato l'accordo con i bianconeri per un prestito secco della durata di un anno. Condizione che i dirigenti juventini hanno preferito rispetto al trasferimento a titolo temporaneo ma con opzione di riscatto proposto loro dal Grifone.